Компания подала в суд на администрацию Тюмени из-за здания ТЦ «Рентал» на Герцена Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени Арбитражный суд рассмотрит иск предприятия «Проспект» к департаменту земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени о признании права собственности на реконструированное нежилое здание. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как выяснилось, «Проспект» – собственник нежилого трехэтажного кирпичного здания и земельного участка на улице Герцена, которые используются в том числе для работы торгового центра.

Компания на праве собственности пристроила к зданию главную входную группу торгового зала, помещения залов общепита и кухни, две раздельные входные зоны. По мнению компании, отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку. То есть, по мнению специалистов компании, условия по статье 222 Гражданского кодекса РФ предприятие не нарушило.

– В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству будет решен в течение 5 рабочих дней. С подробной информацией по делу можно ознакомиться в информационной системе «Картотека арбитражных дел», – отметили в пресс-службе.