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НовостиДом. Семья9 января 2023 10:35

В Тюмени заметили убежавшую рысь, оставившую следы от лапок на снегу

Зверь вышел к людям
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Нежданный гость заявился утром 9 января в частный сектор района Антипино в Тюмени. Местные жители заметили за окном сидевшую в снегу рысь. Сначала очевидцы думали, что это просто большая кошка, однако по характерным кисточкам на ушах стало понятно: дикий зверь – самая что ни на есть настоящая рысь.

- Ну так надо было кисочке подбросить еды, - пишут пользователи паблика «Тюмень».

- Леса порубили да пожгли, вот и выходят где есть что покушать, - утверждают в комментариях того же паблика.

Кстати, рысь недолго просидела на участке. Дикая кошка, испугавшись снимавших ее людей, убежала на другой участок, оставив следы от лапок на снегу.