Специалисты рассказали, что делать водителям, если их автомобиль заглох на пустынной трассе

Перед отправлением в дорогу важно полностью проверить техническое состояние автомобиля Фото: Комсомольская правда

Погодные условия оставляют желать лучшего и доставляют немало хлопот не только пешеходам, но и автомобилистам. Изданию «Тюменская область сегодня» специалист пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев рассказал, что нужно каждому водителю сделать перед дорогой и как быть, если «железный друг» все же подвел и заглох на пустынной трассе.

По словам специалиста, очень важно перед долгой дорогой полностью проверить автомобиль и провести надлежащее техническое обслуживание, подготовив его к зимней эксплуатации. Должны быть сезонные, хорошо накачанные, шины. Также в дорогу нужно взять запасную канистру с бензином, масло и антифриз. И, конечно, не стоит забывать и про запасные колеса. Помимо этого, важно предусмотреть разное развитие событий и подготовиться к тому, что возможно придется прибегнуть к посторонней помощи. Но так как она может быть не моментальной, важно иметь под рукой аварийный комплекс. Это зарядка к телефону, запасной аккумулятор, теплая одежда, одеяла, порывало, лопата, еда, вода, аптечка, щетка для удаления снега и наледи с окон.

В случае, если автомобиль застрял в снегу, водителю нужно попробовать выбраться из машины и определить причину прекращения движения. Если машина «погрязла» в сугробе, не надо пытаться буксовать, так как автотранспорт еще больше уйдет в «снежный плен». Специалисты рекомендуют воспользоваться лопатой и убрать снег из-под дна автомобиля. Не стоит игнорировать чистку снега и у выхлопной трубы. А под очищенные от снега колеса необходимо подложить автомобильные коврики, камни или доски, чтобы получить сцепление с дорогой. После этого можно попробовать медленно двинуться назад, выравнивая передние колеса по ходу движения для того, чтобы они оказывали сопротивление движению. На малых оборотах аккуратно необходимо раскачать машину, утрамбовывая колею, чтобы выбраться из сугроба.

Если же транспорт заглох во время движения и не дает показывает никаких признаков жизни, то необходимо выйти из машины, оценить обстановку. Можно попросить неравнодушных отбуксировать вашего «железного друга». Также есть вариант дойти или на «ком-то» доехать до ближайшего населенного пункта, вызвать спасателей.

Добавим, что и погодные условия могут стать большим препятствием в движении. Например, во время сильной метели водитель имеет возможность вызвать 112. А еще важно в такой ситуации укрыть двигатель чем-нибудь теплым, периодически заводить машину для прогрева и очищать выхлопную трубу. И, конечно, постараться не уснуть, чтобы дождаться помощи спасательной службы.