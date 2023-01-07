Под Тобольском в жутком ДТП погиб мужчина, а семья с детьми находится в больнице

На федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, еще четверо, в том числе двое детей, ранены Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной трассе под Тобольском в ДТП погиб человек, а еще четверо, в том числе двое детей, получил травмы. Изначально о страшной аварии стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что произошло серьезное ДТП на Менделевской горе (район ЖД вокзала), с пострадавшими. В ГИБДД Тюменской области подтвердили эту информацию и раскрыли потребности аварии.

- «Рено» и «Ниссан» столкнулись на 251-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансйиск. Предварительно, 62-летний водитель на «Рено», житель Тюмени, выехал на встречную полосу. Мужчина скончался на месте ДТП - сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции

Как оказалось, в «Ниссане» ехала семья из Тобольска: 37-летняя мама-водитель, отец и две их дочери 8-ми и 16-ти лет. Все четверо получили различные травмы и находятся на обследовании в больнице.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять подробности происшествия.