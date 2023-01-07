В Тюмени во время шумного веселья из окна выпал пьяный мужчина

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В Тюмени мужчина выпал с четвертого этажа общежития. Информацию об этом происшествии рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Это случилось ночью на улице Энергетиков 44а. В одной из комнат общежития на 4 этаже проходили гулянья, а через некоторое время из окна этой комнаты выпал пьяный мужчина. По словам жильцов, всю ночь на этаже находилась полиция, а хозяйка комнаты была сильно пьяна.

В результате мужчина с переломами доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию о ЧП и уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- Вчера в 11 вечера поступило сообщение о падении мужчины из окна 4 этажа дома № 44а на улице Энергетиков. Он был доставлен в медицинское учреждение - пояснили в ведомстве.