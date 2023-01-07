Близкие простились с уроженцем Тюменской области Виктором Иваненко Фото: Оксана Ушкова

Родные и близкие простились с известным уроженцем Тюменской области Виктором Иваненко. Уроженец Тюменской области Виктор Иваненко ушел из жизни 30 декабря 2022 года. Он был известным советским и российским деятелем органов государственной безопасности, генералом-майором, первым председателем КГБ РСФСР, первым директором Агентства федеральной безопасности РСФСР.

Своим главным жизненным принципам: честности, прямолинейности, справедливости, ответственности за слова и принятые решения – Виктор Иваненко был верен до конца своих дней. Он всю свою жизнь был деятельным и энергичным и человеком, возможно поэтому прожил большую счастливую жизнь, состоявшись не только в карьере, но и в семье, и ушел из жизни в окружении близких людей.

Виктор Валентинович скончался 30 декабря 2022 года на 76-м году жизни, не оправившись после последствий сложной операции.

- Для окружающих Виктор Валентинович всегда был образцом высоких нравственных и душевных качеств, в его лице видели человека недюжинной внутренней силы, обладающего выдающимся интеллектом и логикой, незаурядными организаторскими способностями. Для нас же папа был и останется человеком большой души и сердца, рядом с которым тепло и уютно и которого нам будет недоставать. Спасибо всем близким, друзьям, коллегам, разделившим с семьей Виктора Валентиновича трудные дни скорби и тяжесть невосполнимой утраты. Мы будем всегда помнить о нашем отце и хранить светлую память о нем - рассказывает его старшая дочь Светлана Раца.