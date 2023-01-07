В Тюмени водитель отечественного авто сбил 13-летнего школьника Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель отечественного авто сбил 13-летнего школьника. Этот инцидент произошел вчера на перекрестке улиц Т. Чаркова и Малиновского.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда на 13-летнего школьника. По предварительным данным, подросток сбит автомобилем ВАЗ2114 на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора - сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, в темное время суток школьник шел в спортивную секцию в темной одежде, без световозврвщающих элементов и водитель его не заметил. Подросток получил травму ключицы.