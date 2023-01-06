Тюменский сварщик создает фигуру льва из железа

Фото: скриншот с видео на странице Станислава Черновасиленко

Тюменский скульптор по металлу создает фигуру льва, которая станет самой большой в его необычной коллекции.

Тюменский сварщик Станислав Черновасиленко рассказал о своем необычном увлечении. Сначала он занялся изготовлением моделей мотоциклов и небольших скульптур животных, а затем перешел к более масштабным работам. Сейчас мужчина создает фигуру льва в натуральную величину. Уже готова голова и грива.

- Делаю без эскизов, смотрю только фотографии и видео, чтобы понять, как ведет себя лев в движении, изучаю строение его тела, - рассказал Станислав Черновасиленко.

Как пишет "Вслух.ру", каркас фигуры делается из проволоки, которая используется в строительстве. На скульптуру льва уйдет примерно 350 - 400 метров проволоки диаметром от 3 до 10 мм.

Тюменец мечтает о выставке своих работ, для этого он и создает свою коллекцию.