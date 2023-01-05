В Тюменском районе организовали спортивные каникулы

Фото: администрация Тюменского района

Зимние каникулы – это отличное время для того, чтобы провести их весело и активно. Для этого в Тюменском районе созданы все условия. Например, можно взять коньки и выбрать любое понравившееся место для катания. А если нет своих коньков, то и взять их в аренду тоже не проблема. Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, на коньяках можно покататься в Андреевском, Богандинском, Боровском, Винзилях, Горьковке, Каскаринском, Мальковском. Московском, Новотарманском, Онохинском, Переваловском и Червишевском муниципальных образованиях, в санатории «Ласточка», на базе отдыха «Боровое» и в «Олимпийской Ребячке». А кому страшны морозы, можно пойти покататься в поселке Винзили. Там каток крытый и теплый. Ледовые площадки в Княжево и Чикче также ждут любителей коньков.

Помимо этого, в восьми муниципалитетах доступен прокат коньков. В пресс-службе также подчеркнули, что большинство кортов оборудованы теплыми модельными сооружениями для переобувания. Воспользоваться раздевалками можно и в спортивных комплексах.