Эксперт рассказала почему инверторные микроволновки лучше обычных

Инверторная печь сохраняет полезные свойства пищи Фото: Комсомольская правда

Каждый человек рано или поздно сталкивается с покупкой микроволновой печи. От богатого ассортимента разбегаются глаза и правильный выбор, зачастую, сделать сложно. Однако какую лучше выбрать печь и в чем ее преимущество изданию АиФ-Тюмень рассказала профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского университета Гульнур Сулкарнаева.

Так, по словам профессора, инвертор – это преобразователь постоянного тока в переменный. В обычных микроволновках магнерон (источник СВЧ-излучений) питается через трансформатор, который не убавляет мощность, а лишь увеличивает паузы между ударами волн. Из-за этого часто продукты теряют привлекательный внешний вид или становятся пересушенными. А в инверторной микроволновой печи мощность регулируется. В начале приготовления мощность максимальная, в процессе готовки – средняя, а в конце – минимальная. Благодаря тому что мощность многоуровневая, приготовленная пища остается не только в изначально-хорошем виде, но и сохраняет свои полезные свойства.