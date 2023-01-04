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НовостиОбщество4 января 2023 13:57

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 40 человек

Екатерина БАЙКАЛОВА
Коронавирусом за сутки заболели 40 человек

Коронавирусом за сутки заболели 40 человек

Фото: Комсомольская правда

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 января 2023 года стало больше на 40 человек, включая пятерых детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 253 535 человек.

Также за сутки от COVID-19 вылечились 82 человека (за весь период – 248 718 человек). Один пациент находится на ИВЛ. А под медицинским наблюдением остаются 364 человека.

Для больных коронавирусной инфекцией развернуто 15 коек, свободный коечный фонд составляет 33,3%. За сутки проведено 1596 лабораторных исследования на коронавирус (всего 4 648 149), вакцинировано 1 420 352 человека. Полный курс прошли 1 177 543 человека.