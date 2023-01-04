Плохая погода стала причиной отмены междугородних автобусов из Тюмени в Курганскую область

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Из-за неблагоприятных метеорологических условиях из Тюмени в Курганскую область приостановили курсирование автобусов.

Как рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в курганской Госавтоинспекции, с 21:00 3 января по текущий момент, введены временные ограничения движения пассажирского автотранспорта на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

Обильные осадки, ветер до 17 метров в секунду и образование снежного наката, создают опасную обстановку для автомобилистов.

Сотрудники полиции следят за состоянием проезжей части зауральских дорог, а дорожно-эксплуатационные организации принимают все необходимые меры, чтобы устранить возникающие недостатки в эксплуатационном состоянии дорог.

Отметим, что на данный момент неизвестно, когда будут сняты ограничения. Госавтоинспекция просит водителей по возможности отказаться от поездок.