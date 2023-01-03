В Тюмени за сутки выпало 6 миллиметров снега Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В Тюмени за прошедшие сутки выпало 6 мм осадков. Снегопад сопровождался колебаниями температуры воздуха, кроме того сегодня, 3 января 2023 года, также обещают осадки, а это значит, что тюменцев ждет еще 4 мм снега.

В своем телеграм-канале глава города Руслан Кухарук сообщил, что утром прошел селектор, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега.

- Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта доложили, что за сутки в содержании улично-дорожной сети города Тюмени было задействовано 876 единиц дорожной техники (453ночь/423 день), а также 1194 дорожных рабочих (692 ночь/502 день) - говорится в сообщении главы.

Сегодня днем в Тюмени уже работаю 614 единиц техники и 567 дорожных рабочих. В первую очередь проводится уборка на центральных магистралях. Подрядчикам поставлена задача уделить пристальное внимание тротуарам и расчистке от снега остановочных комплексов, а также подъездных путей к контейнерным площадкам.