В 2022 году жители и гости Тюменской области больше 911 тысяч раз посетили музеи Тобольска

Фото: Тобольский музей-заповедник

Жители и гости Тюменской области 911 тысяч 933 раза посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в 2022 году. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

В прошлые новогодние праздники отмечено всего 44 тысячи 13 посещений музея, сотрудники провели более 800 экскурсий.

В наступившие январские выходные все музеи будут работать без перерыва со 2 по 8 января с 10:00 до 19:00. С 4 по 6 января Тюремный замок и Гостиный двор готовы принимать гостей до 20:00.

Все праздники гости смогут посетить праздничную программу, центральным объектом которой стал Гостиный двор, где расположены Палаты зимнего волшебника Мороза-Воеводы.