В Тюменской области у мужчины в носу застрял колпачок от капель

Фото: Александр Гартунг

В Тюменской области мужчина с насморком и колпачком от капель в носу обратился за помощью к врачу.

Такая необычная ситуация произошла сегодня, 2 января 2023 года. Как сообщили Аиф-Тюмень, мужчина не рассчитал силы при использовании капель и сильно нажал на стенки полиэтиленового флакона. В итоге пробка-капельница (верхняя часть от флакона капель) застряла у него в носу. Самостоятельно достать колпачок из носа ишимец не смог, поэтому обратился в больницу.

- Закапывать капли в нос нужно аккуратно. Извлечение прошло быстро и безболезненно, – прокомментировал врач оториноларинголог, ринохирург Александр Гартунг.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени скончалась женщина, в квартиру которой не смогли попасть прибывшие на вызов медики.