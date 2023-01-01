В новогоднюю ночь тюменцы обращались в больницу из-за ожогов, резаных травм и ушибов Фото: Татьяна Коркина

К счастью, новогодняя ночь для тюменцев оказалась более-менее благополучно, ведь за медицинской помощью они обращались не чаще обычного. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, с 31 декабря 2022 по 1 января в ОКБ №2 за помощью обратились 742 пациента.

- 144 человека побывали в приемном отделении детского стационара, включая травмпункт.

- 120 человек отправились во взрослый травмпункт;

- 478 человек побывали в новогоднюю ночь в приемном отделении взрослого стационара.

Чаще всего тюменцы обращались в больницу из-за резаных травм и ушибов. Так, например, в приемное отделение ОКБ №1 обратились 35 человек. 23 пациента пойдут на амбулаторное лечение, 9 человек госпитализированы по кардиологии, по одному отправлены в пульмонологическое отделение и в профпатологию. Ещё один человек поступил в больницу с ожогом.