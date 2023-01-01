В Тюменской области за сутки подхватили коронавирус 29 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 января 2023 года увеличилось на 29 человек, включая четверых детей. Таким образом, общее число заразившихся ковидом с начала пандемии составило 253 454 человека.

Также за сутки от заразы вылечились 35 человек (за весь период – 248 557 человек). На искусственной вентиляции легких пациентов нет, а вот под медицинским наблюдением остаются 369 человек.

Для больных ковидом развернуто 14 коек, свободный коечный фонд составляет 21,4%. За сутки проведено 1348 лабораторных исследования на коронавирус (всего 4 644 388), вакцинировано 1 420 234 человека. Полный курс прошли 1 177 426 человек.