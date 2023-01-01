Тюменские врачи призывают встречать Новый год в движении

Тюменцев предупредили о том, что не стоит слишком много употреблять...

Вместо праздника на диване в компании телевизора и многочисленных салатов тюменские врачи предлагают встретить Новый год в движении.

Для детей новогодние праздники – это волшебство, подарки и конфеты, то у многих взрослых программа на праздник не выходит за пределы застолья, — считает Анастасия Гук, заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники №8.

После недели, проведенной в ничегонеделании будет крайне тяжело возвращаться к работе. Вместо того, чтобы отдохнуть и набраться новых сил, вы, наоборот, ощутите себя разрядившейся батарейкой.

Пассивные выходные вредны для здоровья, считает доктор.

- Трудно представить, как кто-то, не занимающийся спортом регулярно, первого января выходит на пробежку, – рассуждает доктор Гук. – Но физические нагрузки могут быть очень разными.

Активный отдых позволит не только избежать праздничной гиподинамии, но и отлично провести время с близкими, зарядившись новыми позитивными эмоциями. Вы только посмотрите, какие в Тюмени замечательные парки.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала КК