В тюменских магазинах начали продавать на развес крупы и вафли Фото: Вера Зенина

Шоколадные конфеты, вафли и жареный арахис - вот тройка самых популярных товаров, отпущенных на развес в 2022 году. Такие данные предоставили «Вслух.ру» в пресс-службе «АШАН Ритейл Россия».

За этот год продажи весовых товаров увеличились практически по всем категориям. Наибольший прирост показывают диетические снеки, включающие вафли, мармелад и батончики на фруктозе. Также растет популярность продуктов для завтраков - мюсли, отруби, кофе, травяной и классический чай.

Несмотря на растущий спрос по всем категориям, основной объем продаж приходится на такие товары как конфеты, сладости вроде зефира и печенья, а также сухофрукты и орехи.

Покупатели наиболее часто приобретают шоколадные конфеты и вафли, ирис и карамель, восточные сладости, а также жареный арахис и сушеные фрукты. Кроме того, пользуются популярностью крупы, макаронные изделия и бобовые на вес.

- В этом году мы значительно расширили ассортимент весовых товаров и ввели новые позиции практически во всех категориях. Так мы даем нашему клиенту возможность выбирать продукт в том количестве, который ему необходим. Товары на вес - это отличная возможность делать покупки более выгодными и вместе с тем предлагать клиенту попробовать что-то новое. Сейчас спрос на весовые товары - это устойчивый тренд, и он останется с нами в 2023 году, - говорит коммерческий директор «АШАН Ритейл Россия» Ася Балабай.