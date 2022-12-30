Тюменцы возмущены арт-объектами в виде голых людей на городской набережной

Фото: «Морфология улиц», соцсети

На тюменской набережной появились необычные арт-объекты в виде голых людей. Их установили возле «Конторы пароходства» - места, где собирается креативная и талантливая молодежь.

Однако произведения искусства «зашли» далеко не всем горожанам, вызвав волну споров и рассуждений.

- Если это «творчество», то мир не изменился, а я деградировала, - оставила комментарий Лина К. к посту об арт-объектах в группе «Морфология улиц» соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Морфология улиц», соцсети

Но творческие тюменцы поспешили объяснить девушке и всем солидарным с ней, что же значат эти картонные фигуры людей.

Как выяснилось, автор работ - Лиза Нестерова - екатеринбургская художница, работающая под псевдонимом Sobachia kartoha. А созданная ей выставка называется «Наблюдение за городом».

- Мы вырастаем и перестаем ценить то, что происходит во дворах: на турниках висят ребята, а на скамейке у пятого подъезда снова сидит тот самый знакомый с привычкой выгуливать свою собаку до рассвета. Но мы спешим на работу и уже не замечаем это. Спустя время мы можем покинуть привычные стены, а вернувшись, мы заметим еле видимые изменения. Они приходят постепенно и, возможно, сосед, выглядывающий из окна напротив, завтра будет выглядеть чуть иначе, - рассказала девушка о своих работах.

Фото: «Морфология улиц», соцсети

Также она призналась, что это ее первый опыт размещении фигур в пространстве и реализации их в городской среде.

- Цель моего проекта - показать, что все привычное может показаться новым. Своей работой мне бы хотелось донести до людей чувство ценности времени и места. Призвать быть внимательнее друг к другу и замечать вещи, которые мы можем упустить, просто проходя мимо. Привычные вещи тоже могут вносить новые впечатления в нашу жизнь, - добавила художница.