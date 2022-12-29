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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:06

В новогодние праздники общественный транспорт Тюмени будет ходить по особому графику

Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс»
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В новогодние праздники общественный транспорт Тюмени будет ходить по особому графику. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Так, 1 января 2023 года автобусы будут курсировать по графикам воскресных дней, но с расширенными интервалами движения и сохраненными утренних и вечерних рейсов. А со 2 по 8 января 2023 года – просто по графикам воскресных дней.

Что касается 31 декабря 2022 года, то в этот день транспорт будет работать в обычном режиме.

Уточнить информацию о работе общественного транспорта тюменцы могут на сайте МКУ «Тюменьгортранс», в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или по телефону 8-800-250-07-22.