Полицейские Тюменской области ликвидировали нарколабораторию и задержали ее организатора

Фото: МВД России

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области ликвидировали нарколабораторию и задержали ее организатора. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, автомобиль остановили на 177-м километре автодороги Курган – Тюмень. Когда правоохранители приблизились к машине, то увидели, что за рулем находилась женщина, а на пассажирском сиденье – владелец транспорта, лишенный водительского удостоверения.

В присутствии понятых полицейские обнаружили в багажнике полимерный пакет с веществом белого цвета. Исследование показало, что это был мефедрон массой свыше 4 килограммов.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что несколько месяцев назад в одном из сёл Шадринского района Курганской области подозреваемый организовал нарколабораторию. Затем полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли оборудование, реагенты и более 11 килограммов готового к реализации синтетического наркотика, – сообщила Ирина Волк.

В итоге в отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.