При столкновении легковушек на трассе Тюмень – Омск пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области вновь произошло ДТП с пострадавшими. По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, авария случилась сегодня, 29 декабря, на 272-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе.

– Около 8.00 столкнулись Lada и Mitsubishi. По предварительным данным, 23-летний водитель отечественной машины выехал на встречную полосу, где как раз двигался второй автомобиль, – прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По неуточненной информации, в результате аварии 52-летний водитель Mitsubishi получил ушибы. Что касается второго автомобилиста, то он доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Движение на автодороге не ограничено.