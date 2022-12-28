Тюменец 74 раза с начала года нарушил правила движения

Тюменец 74 раза нарушил ПДД с начала года. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени задержали водителя, который 74-й раз в этом году нарушил правила дорожного движения. Мужчину в очередной раз оштрафовали, когда видео с участием его автомобиля вызвало общественный резонанс. Видео с нарушением разместили в одном из тюменских пабликов.

36-летний автомобилист проехал, развернувшись через бордюр в районе перекрестка улиц Пермякова и Широтной.

Патрульные нашли мужчину и оштрафовали по ст. 12.16 ч. 2 КоАП РФ за поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей части дороги.

Автомобилист пояснил, что спешил. Из 73 его прежних нарушений ПДД, 58 – превышение скоростного режима. Этот тюменец постоянно куда-то спешит.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 28 декабря проводят сплошные проверки водителей.