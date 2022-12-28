В Тюменской области купили 28 новых автобусов для районных школ

Фото: Администрация Ярковского района.

В Ярковском районе Тюменской области для образовательных учреждений закупили 28 автобусов ПАЗ. Новые пазики заменят устаревшие автобусы, которые находились в эксплуатации более 10 лет.

Ключи от современных 28-местных автобусов водителям торжественно вручили глава Ярковского муниципального района Евгений Золотухин совместно с депутатом Тюменской областной думы Александром Анохиным.

– На сегодняшний день в Ярковском районе на подвозе находится 781 учащийся. Это четвертая часть общего количества учеников. Мы ждали обновления автобусного парка с прошлого учебного года, – отметил Евгений Золотухин.

Новые автобусы поступили в школы Ярковского района в рамках федеральной программы по обновлению автобусного парка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области построили малокомплектную школу на 20 учеников.