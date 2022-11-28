В Тюмени 28 декабря 2022 года похолодает до -16 градусов

В Тюмени 28 декабря 2022 года похолодает до -16.

В Тюменской области 28 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер северо-западный с переходом в юго-западный 2-7 м/с, похолодание, температура ночью -17...-22 градусов, при прояснении до -27 градусов, днём -13...-18 градусов, местами до -23 градусов, на юго-востоке облачно с прояснением, ночью снег, днём преимущественно без осадков, ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, температура ночью и днём -12...-17 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть на инфографике от ГУ МЧС по Тюменской области.

Прогноз от ГУ МЧС. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 декабря (15 декабря по старому стилю) Трифонов день. На Руси преподобного Трифона считают покровителем моряков. К нему все. Кто выходил в море, обращались в случае опасности.

Утром в Трифонов день люди выносили во двор горячие угли и высыпали их на снег — так можно было испугать злых духов и даже усилить влияние солнца в нарождающийся световой день.

Народные приметы:

- Каков Трифон, таков и март,

- В старину говаривали, мол: «Студёно на Стефана так, что птицы на лету замерзают»,

- Советовали: «с крыльца сойди, золотое угольё по двору покати». Считалось, что шаенье углей отпугивает всякую нечисть.