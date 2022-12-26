Тюменца оштрафовали за негативное высказывание о Российской армии

Тюменца осудили за критику армии. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени на 50 тысяч рублей оштрафовали мужчину, который критиковал действия армии России.

7 декабря 2022 года тюменца, управлявшего автомобилем «Мазда», остановили за нарушение правил дорожного движения на улице Таллинской.

По версии следствия, выйдя из автомобиля, он публично, в присутствии прохожих, высказывался негативно о Российской армии и солдатах, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Павла П., 1969 года рождения. Мужчина признан виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ ..., если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что тюменку Алису К. оштрафовали за нелюбовь к вобле. 24 сентября 2022 года девушка, находясь на площади Единства и Согласия г. Тюмени, написала на асфальте мелом синего цвета слова «НЕТ В***Е», а затем в суде доказывала, что имела в виду воблу.