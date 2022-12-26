В Тюменской области в 2023 году появятся две модальные библиотеки Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В 2022 году специалисты департамента культуры Тюменской области и Тюменской областной научной библиотеки подготовили 11 заявок от региона на участие в конкурсе на создание модельных библиотек в 2023 году. Отбор прошли только пять из них. В итоге в следующем году в области появятся две модельные библиотеки в Тюмени - Библиотека № 3 и № 16, детская библиотека им. Ершова в Тобольске, и по одной библиотеке в Казанском и Тобольском районах.

Также на участие в конкурсе претендовали библиотеки из Бердюжского, Вагайского районов, Заводоуковского городского округа и из города Ишима, но отбор не прошли. Библиотеки в регионе также будут соответствовать всем стандартам. Всего в стране 825 библиотек нового поколения, среди них 196 детских. Они нанесены на специальную карту модельных библиотек России. Посмотреть подробности о проекте можно на сайте НоваяБиблиотека.РФ.

Отметим, что на формирование книжных фондов региональных и муниципальных библиотек Тюменской области в 2023 году будет направлено 7 млн 609 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета на эти цели выделено 2 млн 435 тыс. рублей. Правительство Тюменской области на условиях софинансирования добавит 5 млн 174 тыс. рублей. Библиотеки региона в 2023 году получат 16 тыс. книг различной направленности. На комплектование книжных фондом в 2022 году библиотеки Тюменской области получили 8 млн 376 тыс. рублей, что позволило приобрести 12 тыс. книг. Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева с января по сентябрь 2022 года уже получила 4 тыс. 221 экземпляр. А для библиотек Викуловского, Ишимского, Сладковского, Юргинского, Ярковского районов закупила и передала более 5 тысяч книг от издательств: «РОСМЭН», «Эксмо», «Пешком в историю» и других.