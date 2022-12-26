В Тюменской области ставят спектакли на средства грантовой поддержки Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В регионе небольшие театры ставят спектакли в том числе при помощи грантовой поддержки. Так, недавно состоялась премьера спектакля по пьесе А. Островского «Праздничный сон – до обеда» в селе Бердюжье. Народный театр «Премьера» выиграл грант правительства Тюменской области в размере 300 тысяч рублей на его постановку. В основе сюжета история о молодом чиновнике Бальзаминове, которому снится сон, сулящий, по словам его матушки, богатство.

– Перед работой над постановкой я запрещаю своим актерам смотреть вышедшие экранизации, спектакли, чтобы они не копировали увиденное, чтобы они могли сами подумать, поработать над ролью, привнести что-то свое. Наши актеры танцуют, поют. На премьеру зрители приедут со всего района, билеты уже распроданы, – рассказала режиссер театра «Премьера» Анастасия Журавлева.

Костюмы для нового спектакля шила профессиональная швея – одна из артисток народного театра Анжелика Шумилина. Звукорежиссер работал над музыкальным оформлением, у каждого актера есть своя характерная музыка, которая дополняет образ.

Народному театру «Премьера» в селе Бердюжье 10 лет. Он является лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2022 году стал участником Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, на котором показал одну из сцен премьерного спектакля. Также свою работу коллектив представил на конкурсе «Театральная провинция» в селе Абатское. А руководитель коллектива Анастасия Журавлева признана лучшим работником муниципальных учреждений 2015 года.