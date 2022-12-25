Общественники Тюменского района посетили червишевские достопримечательности

Фото: Пресс-служба главы Тюменского района

Общественники Тюменского района познакомились с червишевскими достопримечательностями, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Члены Общественной палаты Тюменского района III созыва на завершающем в этом году заседании посетили туристические объекты Червишевского муниципального образования. Первой точкой экскурсионного тура стала обсерватория в Червишево – гордость села, излюбленное место астрономов и всех, кого влечет звездное небо. Зимой здесь экскурсии не проводятся, но посмотреть «Старую башню» изнутри можно.

Затем была остановка на предприятии «Рыбное подворье». Там гости увидели весь производственный цикл от малька до крупной рыбы, узнали особенности выращивания форели, стерляди, осётра и других видов рыбы.

Следующим пунктом выездного заседания стал парк имени купца и мецената Алексея Памфилова, который открылся в селе Мичурино в начале ноября. В парке общественники посмотрели арт-объект - деревянную стену с двумя старинными наличниками и рамами с фотографиями об истории села Мичурино, его жителях.

Последним местом, куда приехали участники тура стал этнографический парк «Юрибей», открывшийся в августе этого года. Это место подходит для отдыха семьей, творческих мастер-классов, экскурсий для школьников и студентов, а также для проведения национальных праздников.