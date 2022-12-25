Оборот платных услуг в Тюменской области вырос на 10 млрд рублей Фото: Юлия Кучеренко

Оборот платных услуг в Тюменской области вырос на 10 млрд рублей, сообщает «Вслух.ру».

Так, в 2022 году тюменцы отдали за платные услуги 118 миллиардов 742 миллиона рублей. Это на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году.

С апреля по август оборот стабильно превышал 12 млрд рублей в месяц, а в октябре показал самое низкое в 2022 году значение – 10 млрд 995,9 млн рублей. За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма - на 46%, но по сравнению с сентябрем они снизились. Такая же ситуация с медицинскими услугами: прирост с начала года на 10% и небольшое уменьшение индекса с начала осени. Больше чем на 9% за 10 месяцев увеличились траты на бытовые услуги (9,9%), организаций культуры (9,9%), связи (9,4%). Жилищные и коммунальные услуги: аренда квартир – на 6,1%; образования – на 3,9%.

А вот услуги правового характера и пассажирского транспорта напротив снизились на на 2,7% и на 2,6% соответственно.