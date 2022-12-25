Тюменцам посоветовали лучший гарнир к мясным блюдам

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали тюменцам, почему на гарнир к мясу стоит выбирать овощи и зелень Фото: Юлия Кучеренко

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали тюменцам, почему на гарнир к мясу стоит выбирать овощи и зелень.

Все просто. В этих продуктах содержатся элементы, помогающие расщеплению белков, поэтому овощи и зелень – лучший гарнир к мясу. В зелени и овощах содержится много витаминов, микроэлементов, полезных кислот, а калорий значительно меньше. Поэтому гораздо лучше заменять привычные макароны или картошку на овощи. К тому же нутриенты из овощей и зелени помогают расщеплять белки, жиры и углеводы, а значит и переваривать довольно тяжелые для пищеварения мясные продукты. А еще в таком гарнире есть полезная для кишечника клетчатка, которая служит подпиткой для местных полезных бактерий.

Например, к мясу можно подать гарнир из шпината с болгарским перцем. Подробный рецептом поделились в редакции "Тюменская область сегодня".

- На 4 порции возьмите 500 грамм шпината, 30 грамм сливочного масла, половину болгарского перца и соль. Шпинат тщательно промойте, стряхните воду и отправьте в кастрюлю. Туда же положите мелко нарезанный перец и посолите. Готовьте все на среднем огне 8-10 минут. Затем на сковороду положите сливочное масло, растопите его и жарьте на нем шпинат 3-5 минут - говорится в информации.