В Ишиме состоялось награждение инициативной молодежи города

Фото: Мультицентр «Моя территория»

В Ишиме наградили лучших молодежных лидеров года, сообщает Мегатюмень.

Награждение инициативной молодежи города состоялось 20 декабря в мультицентре «Моя территория». На торжественный вечер пришли 35 ишимцев, которых отметили за вклад в развитие города и молодежной политики. На площадке мультицентра ребята реализовывали свои инициативы, выступали организаторами мероприятий для горожан и гостей города.

Лидеры получили благодарственные письма и памятные подарки, а также участвовали в квизе. Еще ребят поздравила руководитель мультицентра Татьяна Зубрилина, она поблагодарила участников за инициативность и вовлеченность в жизнь «Моей территории»

- Мы гордимся лидерами, которые развивают наш город и создают новые сообщества. В этот день нам хотелось сказать спасибо каждому, показать их важность для мультицентра и для региона в целом, поделиться положительными эмоциями и зарядить на новые свершения. Будем рады сотрудничать в грядущем году и вместе менять наш город к лучшему, — отметила Татьяна Зубрилина.