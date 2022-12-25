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НовостиОбщество25 декабря 2022 3:01

Погода в Тюмени 25 декабря 2022 года: местами похолодает до -11 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 25 декабря 2022 года
Виктория Терина

Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков сегодня, 25 декабря 2022 года, в Тюменской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах гололёд и изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха в течение суток -1... -6 градусов , местами до -11.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день - прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима - на мороз. Люди обращали внимание на приметы погоды: если воробьи начинали собирать пух и перья и тащить к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы.