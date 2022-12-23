В Тюменской области более 4 000 семей получили выплаты к юбилею совместной жизни

В Тюменской области несколько тысяч семей, проживших вместе более 50 лет. Фото: администрация Ишима.

В Тюменской области в 2022 году из регионального бюджета единовременные выплаты по случаю юбилея семейной жизни получили более 4 000 семей. Такие выплаты получают те, кто прожил вместе 50 и более лет.

– За 2022 год к 50-летию супружеской жизни единовременную выплату получили 2,8 тысячи семей, к 55-летию – более 860 семей, к 60-летию – более 380, к 65-летию – 90 семей, к 70-летию – 16 супружеских пар.

Общая сумма выплат превысила 93 млн рублей.

Заявления принимаются в МФЦ, на портале госуслуг и в органах социальной защиты населения.

В администрации Ишима рассказали о том, что 11.11.2022 Анатолий и Капитолина Новиковы отпраздновали 55 лет совместной жизни. Это изумрудная свадьба.

– Анатолий и Капитолина познакомились в Томске, когда были студентами Томского государственного медицинского института. Через два года сыграли свадьбу. После института работали по специальности, но глава молодой семьи воплотил свою мечту и стал военным, дослужился до полковника, – рассказали в пресс-службе администрации Ишима.

Капитолина Алексеевна – заслуженный работник здравоохранения с 50-летним стажем. Сейчас у Новиковых две дочки и трое внуков.

10 декабря работники ЗАГС вручили изумрудным супругам юбилейную медаль и благодарственное письмо губернатора Тюменской области Александра Моора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, сколько стоит сыграть свадьбу в Тюменской области.