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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:30

В Тюмени установили памятники легендарным казакам – первопроходцам Сибири

Скульптурную композицию открыли в микрорайоне Тура
Иван Литвинов
В Тюмени установили памятник казакам.

В Тюмени установили памятник казакам.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 19 декабря в сквере Казачьи Луга торжественно открыли скульптурную композицию «Легендарным казакам – первопроходцам Сибири». Идея о возведении скульптуры была внесена в 2022 году в администрацию Тюмени как инициативный проект.

По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте «Я решаю!» этот проект занял одиннадцатое место, за него проголосовало 5,9% участников голосования.

Памятник первопроходцам Сибир появился в микрорайоне Тура

Памятник первопроходцам Сибир появился в микрорайоне Тура

Фото: Тюмень - наш дом

Открытие памятника приурочено к дню празднования казаками 440-й годовщины образования Сибирского казачьего войска. Датой его образования считается 6 декабря 1582 года.

Памятник установили за счет городского бюджета в соответствии с Положением об инициативных проектах на территории города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что установка скульптурной композиции обойдется городскому бюджету в 5,7 миллиона рублей.