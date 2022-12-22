В Тюмени «Руки Вверх! Бар» основательно подготовился к январским праздникам

Фото: Александр Козлов.

В баре Сергея Жукова в Тюмени весь январь будут проходить тематические вечеринки. Мероприятия с оливье, караоке и поющим ведущим будут длиться весь январь.

Фото: Александр Козлов.

С 1 по 7 января пройдет серия вечеринок «Старые песни о главном». Любимые хиты 90-х, танцпол и отдельный караоке-зал. Здесь можно будет покорить публику своими вокальными данными.

Фото: Александр Козлов.

13 января «Руки Вверх! Бар» подготовил для тюменцев вечеринку в честь Старого Нового года. Можно будет дружно проводить Деда Мороза, снять звезду с макушки елки, доесть последний тазик оливье. Опять же — никуда без музыки, лучшие хиты 90-х и 00-х гарантированы.

Фото: Александр Козлов.

На следующий же день, 14 января можно будет совершить музыкально-танцевальное путешествие 80-е, послушать диско, насладиться хитами CC Catch, Boney M и ABBA. А для тех, кто хочет ностальгических 90-х, обязательно прозвучат песни «Комбинации». Вечеринка в стиле недавнего ретро повторится 21 января.

Фото: Александр Козлов.

В последнюю субботу месяца, 27 января, в баре Сергея Жукова ночь для реальных пацанов и девчонок с района. Вечеринка «Кепка, плеер, два туфля» не оставит равнодушным ни одного тюменца, носившего в недавнем прошлом кепку и барсетку. Надеть реальный прикид стоит еще и потому, что среди тех, кто придет в образе, разыграют месячный запас пенного и мобильники.

Завершится эта пламенная январская тусовка вечеринкой в стиле «18 мне уже». Угадайте, какие песни будут звучать в этот день, 28 января, в заведении «Руки Вверх! Бар». Среди посетителей, кстати, разыграют путевку в жаркую страну!