В Тюмени долгота дня 21 декабря составит всего 6 часов 40 минут

В Тюмени самый короткий день в году. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени 21 декабря солнце уйдёт за горизонт в 15.57 минут. Таким образом, долгота дня составит всего 6 часов 40 минут и 6 секунд. Это самый короткий день в году. Соответственно, ночь в Тюмени продлится дольше, чем в любой другой день.

Это явление называется зимним солнцестоянием. Наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. В последующие дни продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться. 22 декабря солнце будет светить над Тюменью на 4 секунды дольше.

Короче всего в УрФО световой день в Салехарде – всего 2 часа 11 минут. В Ханты-Мансийске солнце пробудет над горизонтом 5 часов 31 минуту.

В Северном полушарии планеты сейчас астрономическая зима, в Южном, напротив, лето.

Например, в Австралии 21 декабря 2022 года температура воздуха колеблется в диапазоне от плюс 33 до 38 градусов.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о противостоянии Марса: 8 декабря 2022 года тюменцы могли увидеть Красную планету невооруженным глазом. В этот же день было и полнолуние, что делало ночной вид неба особенно красивым.