В Тюмени используют магнитную панель для реабилитации детей

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

В тюменском «Роднике» для реабилитации детей используют тактильно-развивающая магнитную панель. По информации специалистов центра, это магнитная поверхность черного цвета, разлинованная белыми линиями. В комплект входят разноцветные треугольники с магнитом – всего пять цветов: синий, зеленый, красный, желтый и фиолетовый. Комплекс применяется для развития тактильных ощущений, пространственного мышления и речи

Во время занятий педагог и ребенок общается, что расширяет словарный запас юного пациента, учит логическому построению фраз и текстов, развивает память. Эта панель позволяет работать как в мини-группах, так и индивидуально.

- Достоинство этого оборудования в том, что упражнения можно адаптировать под разный возраст и формы работы. Приятная текстура и механизм действия вызывают непроизвольный интерес к заданиям у детей - рассказала педагог-психолог Ксения Богомолова.