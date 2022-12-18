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НовостиОбщество18 декабря 2022 16:07

В Тюмени используют магнитную панель для реабилитации детей

Эта панель позволяет работать как в мини-группах, так и индивидуально
Виктория Терина
Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник"

В тюменском «Роднике» для реабилитации детей используют тактильно-развивающая магнитную панель. По информации специалистов центра, это магнитная поверхность черного цвета, разлинованная белыми линиями. В комплект входят разноцветные треугольники с магнитом – всего пять цветов: синий, зеленый, красный, желтый и фиолетовый. Комплекс применяется для развития тактильных ощущений, пространственного мышления и речи

Во время занятий педагог и ребенок общается, что расширяет словарный запас юного пациента, учит логическому построению фраз и текстов, развивает память. Эта панель позволяет работать как в мини-группах, так и индивидуально.

- Достоинство этого оборудования в том, что упражнения можно адаптировать под разный возраст и формы работы. Приятная текстура и механизм действия вызывают непроизвольный интерес к заданиям у детей - рассказала педагог-психолог Ксения Богомолова.