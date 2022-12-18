Тюменцы могут отправить письма с новыми праздничными новогодними марками Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы могут отправить письма с праздничными новогодними марками. 15 декабря в почтовое обращение вышли сразу две почтовые новогодние марки. На одной из них изображена ёлочная игрушка-избушка, на другой - символ наступающего года - заяц в зимнем лесу.

Как сообщает Мегатюмень, авторами рисунков стали победительницы Всероссийского конкурса рисунка почтовой марки и поздравительной открытки к Новому году и Рождеству Светлана Черных и Полина Митрошкина.

В почтовые отделения Тюменской области есть больше 3тысяч праздничных марок. Новогодние послания можно украсить художественным штемпелем «С Новым годом и Рождеством!». Все желающие могут поставить оттиск на свои письма и открытки в центральном почтовом отделении Тюмени по адресу: Республики, 56.

А еще любой желающий может поздравить близких онлайн - на сайте Почты России. Необходимо написать персональное поздравление, полный адрес получателя и оплатить отправление, а почтальон уже опустит бумажную версию открытки в почтовый ящик адресата.