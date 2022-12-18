В Тюменской области растёт рождаемость и увеличивается количество браков Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области растёт рождаемость, увеличивается количество браков, а еще в регион переезжает все больше граждан.

Как передает Тюменьстат, на 1 октября 2022 года в Тюменской области проживает 1 миллион 554,4 тысячи человек. За год, по информации «Вслух.ру» население увеличилось на 3 тысячи человек. В регионе наблюдается естественный и миграционный прирост. В январе-сентябре 2022 года из других регионов на ПМЖ переехало 32 тысячи 757 жителей, в том числе 4 тысячи 221 гражданин из стран СНГ, 291 - из дальнего зарубежья.

С начала года в Тюменской области родились 13 тысяч 351 ребенок. Для сравнения: за январь-сентябрь 2021 года семьи пополнили 13 тысяч 763 малыша. А еще тюменцы стали чаще жениться. За девять месяцев зарегистрировано 8 тысяч 889 браков, в прошлом году - 8 тысяч 393. По данным городского комитета ЗАГС, количество бракосочетаний выросло почти в два раза: за январь-ноябрь 874 пары узаконили отношения в 2022 году, а в 2021- 421 семья.