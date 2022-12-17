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НовостиОбщество17 декабря 2022 16:19

В Тюменской области наградили одаренных детей

Им вручили значки «Таланты Тюменской области»
Иван Литвинов
В Тюменской области наградили одаренных детей.

В Тюменской области наградили одаренных детей.

Фото: Андрей Новиков

Особенные значки вручили одаренным ребятам Тюменского района Тюменской области.

Положение о вручении знака «Участник Региональной базы талантливых детей и молодежи Тюменской области» утверждено в 2022 году приказом областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Памятный сувенир вручается юным тюменцам, включенным в эту базу, за достижения текущего года. В Тюменском районе первые пять значков вручили на торжественной церемонии подведения итогов года «Молодежь Тюменского района», которая прошла в центре культуры и досуга «Вернисаж» в Винзилях.

Награду получили воспитанники детско-юношеской спортивной школы района, победители областных и всероссийских соревнований, регионального этапа школьных олимпиад и конкурса «Лидер XXI века». Заслуженные значки получат еще более четырехсот воспитанников учреждений культуры и спорта Тюменского района.

Они уже доказали свое мастерство – показали высокие результаты в естественнонаучном, физкультурно-спортивном, художественном, гуманитарном, техническом и социальном направлении.