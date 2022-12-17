В Тюменской области дотла выгорел дом

В Тюменской области сгорел дом. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Вечером 16 декабря в селе Кулаково на улице Киселёвых выгорел дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 19.58. Выехавшие на место пожарные только к 23ю08 полностью ликвидировали возгорание.

Общая площадь пожара составила 315 квадратных метров.

В результате пожара огнем был поврежден 2-этажный жилой дом с хозяйственными постройками на площади 300 кв.м и фасад стоящего рядом жилого дома на площади 15 кв.м.

С огнём боролись 29 спасателей и 10 единиц техники.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причину пожара и сумму ущерб устанавливают.