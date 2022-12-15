Тюменцам предлагают поучаствовать в конкурсе резерва управленческих кадров

Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе управленческих кадров. Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Жители Тюменской области могут принять участие в стартовавшем конкурсе резерва управленческих кадров «Команда Урала. Реформация».

В конкурсе могут поучаствовать молодые люди в возрасте до 35 лет, проживающие в регионах Уральского федерального округа, имеющие высшее образование. Для участия нужно подать заявку через личный кабинет на сайте конкурса Урал2023.рф. Заявки принимают до 24 января 2023 года.

В конце февраля по итогам выполнения заданий конкурса организаторы определят 30 победителей.

– Молодежь – главный двигатель развития страны и её регионов. Все пути для вас открыты. Решения и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти своё призвание, – напутствовал потенциальных конкурсантов полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

30 победителей конкурса смогут пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном пространстве». Программа предполагает шесть модулей в каждом из регионов Уральского федерального округа. Кроме того, победители посетят ведущие предприятия регионов, встретятся с топ-менеджерами крупных корпораций и представителями региональной власти.