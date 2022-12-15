В Тюмени под арест отправили мужчину, обвиняемого в перевозке контрафактного алкоголя, от которого погибли 10 человек

В Тюмени под стражу отправили мужчину, которого обвиняют в перевозке контрафакта. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

До 26 января 2023 года будет находиться под арестом Рафиг Ганбаров, которого обвиняют в перевозке контрафактного алкоголя.

По версии следствия, 40-летний Ганбаров с августа по декабрь 2021 года в составе группы лиц, по предварительному сговору, осуществил перевозку на территорию Тюменской области немаркированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В последующем он сбыл эту продукцию на территории г. Тюмени. Алкоголь оказался контрафактным, в результате чего в период с 1 по 8 января 2022 года погибло 10 человек.

Сегодня Центральный районный суд Тюмени избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2023 года. Ганбарова обвиняют по ч. 3 ст. 238, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям – лишения свободы на срок до 10 лет.

Вину в инкриминируемом преступлении Рафиг Ганбаров не признаёт.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала ранее о том, что в областном центре получил тюремный срок продавец контрафакта, из-за которого скончались 27 человек.