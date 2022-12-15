В Тюмени вынесли приговор мужчине, напавшему на полицейского в аэропорту

В Тюмени оштрафовали мужчину, напавшего на полицейского. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени вынесли приговор 46-летнему Сергею К., которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Центральный районный суд Тюмени приговорил мужчину к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Тюменец нарушал общественный порядок в аэропорту Рощино 9 сентября 2022 года. Это выражалось в нецензурной брани в отношении окружающих.

Полицейские приняли решение доставить нарушителя на медицинское освидетельствование, но по дороге в диспансер Клименко схватил одного из сотрудников полиции рукой за горло и порвал его форму.

Клименко принес потерпевшему извинения, которые были приняты.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, их общественную опасность и личность Клименко, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вернули в суд дело о нелюбви к вобле. Тюменка Алиса К. на площади Единства и Согласия написала на асфальте синим мелом слова «НЕТ В***Е». В суде Алиса вину не признала и отметила, что действительно написала мелом на асфальте «НЕТ В***Е», но имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ». Она пояснила, что не любит эту рыбу.