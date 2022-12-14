В Тюменской области на предприятиях ввели утренние проверки на ОРВИ и грипп

В Тюменской области введен комплекс профилактических мер против ОРВИ и гриппа. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом ввели комплекс противоэпидемических мер. Об этом в среду, 14 декабря, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

В регионе только за прошедшую неделю зарегистрировано 32 811 случаев заболеваний ОРВИ с 5 по 11 декабря, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный наблюдается среди школьников 7 – 14 лет (на 83%) и среди взрослого населения (на 91 %).

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области приняты несколько решений, которые коснутся организации рабочих процессов на предприятиях:

- на всех предприятиях и организациях обязаны обеспечить организацию утренних фильтров с целью недопущения лиц с признаками ОРВИ в коллективы. Особое внимание должно быть уделено детским дошкольным учреждениям, школам, высшим и средним учебным заведениям;

- в социальных и медицинских учреждениях введен режим запрета посещений;

- в местах массового пребывания граждан введён усиленный режим дезинфекции (транспортные узлы, торговые центры).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что все школы Тюмени переводят на дистанционный формат обучения с 15 декабря.