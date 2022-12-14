В Тюмени построят товарный парк нефтепродуктов. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В районе Старого Тобольского тракта в Тюмени планируют построить товарный парк нефтепродуктов. Финансированием проекта займется компания «Русинвест», общий объем вложений составит 4 миллиарда рублей.

– Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности. Строительство планируется завершить к 2025 году. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится новыми налогами, – написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Товарный парк нефтепродуктов построят рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом, который является дочерней компанией «Русинвеста».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о пожаре на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе.