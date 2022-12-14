Для жителей микрорайона Матмасы в Тюмени построили скейт-парк

В Тюмени построили скейт-парк в микрорайоне Матмасы.
Фото: Тюмень - наш дом
В Тюмени построили скейт-парк между улицами Тимофея Чаркова и Тальниковой в микрорайоне Матмасы.
– В рамках инициативного проекта на парковке между домами № 33 и 37а на улице Тимофея Чаркова установлено 7 модулей для трюкового катания на скейте и роликовых коньках, – сообщили в администрации Тюмени.
Площадка предназначена для выполнения различных трюков, прыжков, проездов, скольжений и тренировки баланса как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов, а также может быть использована для проведения соревнований.
С идеей строительства скейт-парка выступила инициативная группа жителей микрорайона Матмасы.
По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте «Я решаю!» инициативный проект по строительству скейт-парка занял двенадцатое место, за него проголосовало 5% участников голосования.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что вблизи дома № 123 на улице Московский тракт создадут современную среду для активного отдыха, там также появится скейт-парк. Об этом рассказали в управе Калининского административного округа Тюмени.