Для жителей микрорайона Матмасы в Тюмени построили скейт-парк

В Тюмени построили скейт-парк в микрорайоне Матмасы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени построили скейт-парк между улицами Тимофея Чаркова и Тальниковой в микрорайоне Матмасы.

– В рамках инициативного проекта на парковке между домами № 33 и 37а на улице Тимофея Чаркова установлено 7 модулей для трюкового катания на скейте и роликовых коньках, – сообщили в администрации Тюмени.

Площадка предназначена для выполнения различных трюков, прыжков, проездов, скольжений и тренировки баланса как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов, а также может быть использована для проведения соревнований.

С идеей строительства скейт-парка выступила инициативная группа жителей микрорайона Матмасы.

По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте «Я решаю!» инициативный проект по строительству скейт-парка занял двенадцатое место, за него проголосовало 5% участников голосования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что вблизи дома № 123 на улице Московский тракт создадут современную среду для активного отдыха, там также появится скейт-парк. Об этом рассказали в управе Калининского административного округа Тюмени.