У жителей Тюмени растет интерес к жилищным кредитам с господдержкой

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Сразу на 12% за месяц выросли объемы выдачи ипотечных кредитов через банк ВТБ. При этом доля кредитов по различным программам государственного софинансирования ипотеки составила около 40% от всего объема. За один только ноябрь банк выдал в Тюменской области 1,5 млрд рублей для софинансирования 400 ипотек. По данным экспертов, в ноябре интерес заемщиков ко льготным программам вырос: по ним оформили свыше 150 сделок на сумму 700 млн рублей. Это выше октябрьских показателей на 25%. Управляющий ВТБ в Тюменской области, Евгений Федосов отмечает рост популярности ипотечных госпрограмм в регионе. С начала года объем жилищных кредитов с господдержкой вырос до 8,8 млрд рублей. При этом общий объем сделок банка в регионе по итогам января-ноября превысил 14 млрд рублей. Жители регионов России лишь за ноябрь оформили более 17,5 тысячи ипотек на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Размер среднего кредита составил почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Если считать всех клиентов банка, которые получили кредиты на покупку недвижимости по различным программам, их количество превысит 183,5 тысячи клиентов. А общий объем сделок с начала года уже превысил 834 млрд рублей.